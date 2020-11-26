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Emekli maaş zammı 2021 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ne zaman emekli olurum? Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli olmak için gün sayanlar bu iki sorunun cevabına yoğunlaşırken hali hazırda emekli olanlar ise 2021'de ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. Peki, 2021 emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte, detaylar...

26.11.2020 - 16:58 | Güncelleme: ABONE OL
Emekli maaş zammı 2021 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı 2021 yılında ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliler bu iki sorunun cevabını merak edip araştırıken hennüz emeklilik için gün sayanlar ise, "Ne zaman emekli olurum?" ve "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorularının cevabını merak ediyor. 2020 yılı ikinci yarısına ait enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte emekli zammı ile ilgili detaylarda ortaya çıkacak. İşte 2021 emekli maaş zammı ile ilgili emrak edilen detaylar...

EMEKLİ 2021 ZAMMI BELLİ GİBİ

YEP’teki enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye 2020 yılını yüzde 10.5 enflasyonla kapatacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri normal yüzde 3’lük zammın yanı sıra yüzde 0.5 enflasyon farkıyla geçinmek zorunda kalacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 4.5 zamma talim edecek.

2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olacak.

MEVCUT MAAŞ% 6.35 ZAMLI MAAŞ
1.500 TL1.595,25 TL
1.6001.701,60 TL
1.800 TL1.914,30 TL
2.000 TL2.127,00 TL
2.200 TL2.339,70 TL
2.400 TL2.556,00 TL
2.600 TL2.765,10 TL
2.800 TL2.977,80 TL
3.000 TL3.190,50 TL
3.200 TL3.403,20 TL
3.400 TL3.616,90 TL
4.000 TL4.254,00 TL


SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI 2021'DE NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında gelen zamlarla birlikte maaşlarının 286,25 TL'ye varan artış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek emekli maaşı 6.375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6.661,62 TL olacağı tahminler arasında yerini aldı.

2021 EMEKLİ MAAŞLARI ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENECEK Mİ?

Son dönemde emeklilerin maaşlarına iki düzenleme yapılmıştı. Yapılan düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 1000 TL olarak belirlendi. Ancak pandemi sürecinde yeni bir düzenleme yapıldı ve en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu. Bu iki düzenlemenin ardından Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) yeni bir maaş düzenleme talebi geldi. TÜED bu talebinde SSK ve Bağkur emeklileri için taban maaşın en az asgari ücret düzeyinde olmasını istedi. TÜED'in bu talebi gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olarak ödenecek. Bu durumda ise maaşlar 824 TL artmış olacak. Aynı talep kapsamında dul ve yetim maaşı alanların maaşları da bu düzenleme ile yükselecek.

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