Emekli maaş zammı 2021 yılında ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliler bu iki sorunun cevabını merak edip araştırıken hennüz emeklilik için gün sayanlar ise, "Ne zaman emekli olurum?" ve "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorularının cevabını merak ediyor. 2020 yılı ikinci yarısına ait enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte emekli zammı ile ilgili detaylarda ortaya çıkacak. İşte 2021 emekli maaş zammı ile ilgili emrak edilen detaylar...

EMEKLİ 2021 ZAMMI BELLİ GİBİ

YEP’teki enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde Türkiye 2020 yılını yüzde 10.5 enflasyonla kapatacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri normal yüzde 3’lük zammın yanı sıra yüzde 0.5 enflasyon farkıyla geçinmek zorunda kalacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise yüzde 4.5 zamma talim edecek.

2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olacak.

MEVCUT MAAŞ % 6.35 ZAMLI MAAŞ 1.500 TL 1.595,25 TL 1.600 1.701,60 TL 1.800 TL 1.914,30 TL 2.000 TL 2.127,00 TL 2.200 TL 2.339,70 TL 2.400 TL 2.556,00 TL 2.600 TL 2.765,10 TL 2.800 TL 2.977,80 TL 3.000 TL 3.190,50 TL 3.200 TL 3.403,20 TL 3.400 TL 3.616,90 TL 4.000 TL 4.254,00 TL



SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI 2021'DE NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak ayında gelen zamlarla birlikte maaşlarının 286,25 TL'ye varan artış görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek emekli maaşı 6.375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6.661,62 TL olacağı tahminler arasında yerini aldı.

2021 EMEKLİ MAAŞLARI ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENECEK Mİ?

Son dönemde emeklilerin maaşlarına iki düzenleme yapılmıştı. Yapılan düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 1000 TL olarak belirlendi. Ancak pandemi sürecinde yeni bir düzenleme yapıldı ve en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu. Bu iki düzenlemenin ardından Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) yeni bir maaş düzenleme talebi geldi. TÜED bu talebinde SSK ve Bağkur emeklileri için taban maaşın en az asgari ücret düzeyinde olmasını istedi. TÜED'in bu talebi gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olarak ödenecek. Bu durumda ise maaşlar 824 TL artmış olacak. Aynı talep kapsamında dul ve yetim maaşı alanların maaşları da bu düzenleme ile yükselecek.