2024 OCAK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR LİSTESİ

İŞ BANKASI

SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

İŞ BANKASI'NDAN 7.500 TL'YE VARAN PROMOSYON

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL