Emekli maaş promosyon kampanyası: 2025 Eylül emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor?
Eylül ayı itibariyle Emekli maaş promosyon kampanyası güncellendi. SSK Bağkur emeklileri en yüksek emekli promosyon veren bankaları takip ediyor. TEB, Akbank, Halkbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların emekli promosyon tutarları değişiklik gösteriyor. Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi zorunlu. Peki, emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor? İşte banka banka emekli promosyon tutarlarında son durum
Emeklilerin gündeminde emekli promosyon kampanyaları yer alıyor. Kendilerine en uygun promosyonu almak isteyenler en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi merak ediyor. Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Bankaların duyurduğu promosyon tutarı maaşı en yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. İşte, güncel emekli promosyon kampanyası
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025
Ziraat Bankası, maaş tutarına göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) hak sahiplerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi öncesinde 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuru yapılabiliyor. Promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup ediliyor. Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alanların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON
12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON 2025
3 BİN TL NAKİT KAMPANYASI KOŞULLARI
Kampanyadan 1 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında EMEKLIYEMUJDE kampanya kodunu kullanarak Yapı Kredi'ye ilk defa müşteri olanlar yararlanabilecektir.
Kampanyadan sadece Yapı Kredi Mobil'i indirip, "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımından ilerleyerek süreci tamamlayan müşteriler yararlanabilecektir. Süreci bu şekilde tamamlamayan müşteriler kampanyadan yararlanamayacaktır. Daha önce Yapı Kredi Bankasında hesabı veya kredi kartı bulunanlar kampanyadan faydalanamayacaklardır.
Yapı Kredi Mobil üzerinden Yapı Kredi müşterisi olunduktan sonra bireysel kredi kartı başvurusunda bulunan müşterilerin, başvurusu Yapı Kredi tarafından değerlendirildikten sonra onaylanması ve kartının kullanıma açılması durumunda kampanyadan yararlanabilecektir.
27.000 TL’YE VARAN NAKİT PROMOSYON KAMPANYASI KOŞULLARI
15 Haziran 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFİ 2025
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL
peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025
Bankadan yapılan açıklamada " Emeklilerimizi 21.000 TL’ye Varan Promosyon bekliyor. Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz." denildi.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025
Kampanya 16.07.2025 ile 30.09.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredi Kartı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları detayına aşağıdaki kampanya şartlarından ulaşabilirsiniz.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025
Akbank "SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL’ye varan ödül fırsatı. 15.000TL’ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para" açıklaması ile emeklilere 17.500 TL'ye varan promosyon vadediyor.
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2025
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Eylül 2025'tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus şimdi Garanti BBVA’da! SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus’un ayrıcalıklı dünyasında yerinizi alın.
Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 - 16.00 arası olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT/FAST ve havale işlemleri dahil değildir.)
