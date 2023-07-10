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        Temmuz zammı ile SSK, Bağ-kur zamlı emekli maaşları ne zaman, hangi ay ödenecek?

        Temmuz zammı ile SSK, Bağ-kur zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen emekli maaşlarına refah payı ile birlikte yüzde 25 zam teklifi Meclis'te kabul edildi. Zamlı emekli SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, tahsis numaralarına göre gerçekleştiriliyor. İşte 2023 Temmuz emekli zammı ile 4A, 4B, 4C emekli maaşı ödeme tarihleri...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 11:48
        • 1

          Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 19,77 olarak açıklanan emekli maaş zammı refah payı ile birlikte yüzde 25 olarak duyuruldu. Temmuz - Aralık döneminde geçerli olacak olan rakamlar ile 4A, 4B, 4C Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri araştırılıyor. İşte 2023 Temmuz emekli zammı ile 4A, 4B, 4C emekli maaşı ödeme takvimi...

        • 2

          ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

          Emekliye yeni zam oranları için hazırlanan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Emekli zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle emekli maaşlarının önümüzdeki aydan itibaren zamlı olarak hesaplara yatması bekleniyor.

        • 3

          SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

          Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

           

          Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşı ödemesi yapılacak.

        • 4

          ZAM ORANLARI YÜZDE 25'E TAMAMLANACAK

          Emekli sandığı, BAĞ-KUR ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce SSK ve BAĞ-KUR'lularda yüzde 19.77, Emekli Sandığı'nda yüzde 17.55 olarak açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak.

        • 5

          MAAŞ ZAMMI KÖK AYLIKLARA YAPILACAK

          Önergeyle daha önce yüzde 17,55 oranında artırılmış olan emekli memur aylıklarına yüzde 6.34 oranında ilave zam yapılacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak.

          Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak.

          Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin kök aylığı 6 bin lira olan ancak 7 bin 500 TL emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 6 bin liralık kök aylığa yapılacak. Zamlı tutar da 7.500 TL olacağı için, bu kişi 7 bin 500 TL emekli aylığı almaya devam edecek.

        • 6

          Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.

          Kök aylığı 7 bin lira olan bir kişinin emekli aylığı ise yüzde 25 zamla 8 bin 750 lira olacak. Ancak, bu kişi daha önce 7.500 TL aldığı için eline geçen para 1.750 TL değil, 1.250 TL artacak.

        • 7
          En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?       (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 zammı Temmuz - Aralık Ödenecek aylık SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.616 7.616 SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.749 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 2.063 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.929 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.315 7.500 Ek ödeme dahil

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