Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman hesaba yatacak, Temmuz'da yatar mı? 2024 emekli maaş farkı ödeme tarihleri

        Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 emekli maaş farkı ödeme tarihleri

        En düşük emekli maaşının 10 bin TL'den, 12 bin 500 TL'ye çıkmasıyla milyonlarca emeklinin maaş farkı ortaya çıktı. SGK yaptığı bir açıklamayla emekli maaş farklarının ne zaman ve kaç maaş tutarında yatacağını açıkladı. İşte, 2024 emekli maaş farkı ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 08:35 Güncelleme: 24.07.2024 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Emekliler yılı olarak ilan edilen 2024'te emeklilere bir zam daha yapıldı. En düşük emekli maaşı 10 bin liradan, 12 bin 500 liraya çıktı. Temmuz maaşlarını zamsız alan milyonlarca emekli maaş farkının ödenmesini beklerken SGK'den beklenen açıklama geldi. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

        • 2

          EMEKLİ MAAŞI FARK ÖDEMESİ NE ZAMAN?

          Emekli aylıklarına temmuzda yapılan enflasyon zammının ardından SGK, fark ödemesinin ne zaman yapılacağını açıkladı.

          Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz dönemi zam farklarının ödemesi, 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

        • 3

          Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

          "5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir.

          Buna göre;

          Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

        • 4

          Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

          • Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında,
          • Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında,
          • Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 Milyar TL'dir.

          ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

          En düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte, emekli ve memurlara zamlı maaşları ağustos ayında ödenecek

          İşte emekli maaşı ödeme günleri;

        • 5

          4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

          Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        • 6

          4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

          Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        • 7
        • 8
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik düzenleme komisyondan geçti
        Kritik düzenleme komisyondan geçti
        Fenerbahçe tura göz kırptı!
        Fenerbahçe tura göz kırptı!
        Kadıköy'e bekleriz
        Kadıköy'e bekleriz
        38'lik rekortmen!
        38'lik rekortmen!
        'Biden ve Harris yönetimi beni doğru düzgün koruyamadı'
        'Biden ve Harris yönetimi beni doğru düzgün koruyamadı'
        Yakın tarihin en sıcak günü: 21 Temmuz
        Yakın tarihin en sıcak günü: 21 Temmuz
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        Vicdan yoksunu konuştu
        Vicdan yoksunu konuştu
        Han Hunus'ta 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi
        Han Hunus'ta 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi
        ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti
        ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti
        "Benim suçum yok"
        "Benim suçum yok"
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        Habertürk Anasayfa