Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 emekli maaş farkı ödeme tarihleri
En düşük emekli maaşının 10 bin TL'den, 12 bin 500 TL'ye çıkmasıyla milyonlarca emeklinin maaş farkı ortaya çıktı. SGK yaptığı bir açıklamayla emekli maaş farklarının ne zaman ve kaç maaş tutarında yatacağını açıkladı. İşte, 2024 emekli maaş farkı ödeme tarihleri...
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Emekliler yılı olarak ilan edilen 2024'te emeklilere bir zam daha yapıldı. En düşük emekli maaşı 10 bin liradan, 12 bin 500 liraya çıktı. Temmuz maaşlarını zamsız alan milyonlarca emekli maaş farkının ödenmesini beklerken SGK'den beklenen açıklama geldi. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, detaylar...
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EMEKLİ MAAŞI FARK ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Emekli aylıklarına temmuzda yapılan enflasyon zammının ardından SGK, fark ödemesinin ne zaman yapılacağını açıkladı.
Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz dönemi zam farklarının ödemesi, 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.
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Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir.
Buna göre;
Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,
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Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
En düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte, emekli ve memurlara zamlı maaşları ağustos ayında ödenecek
İşte emekli maaşı ödeme günleri;
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4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
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4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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