Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? sorusunun cevabı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları ile yanıt buldu. Bakan Selçuk memur emeklilerinin maaş farklarının 22 Ocak itibarıyla ödenmeye başlandığını açıklarken SSK emeklilerinin de 26 Ocak'a kadar maaş farklarını alacaklarını duyurdu. Bağ-Kur emeklilerinin maaş farkları için de tarih verdi. İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? 2020

Bakan Selçuk'un açıklamalarına göre, Bağ-Kur emeklileri de 25 - 28 Ocak tarihleri arasında maaş farklarını alacaklar.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR? 2020

2019’un ikinci yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 6.49 arttı. Böylece memur ve emeklilere ocakta alacakları yüzde 4'lük zamma ilave olarak 1.49 puan enflasyon farkı ödenecek. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yılın ilk 6 ayında yüzde 5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırılacak.