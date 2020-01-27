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Emekli maaş farkları yattı mı? 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman ödenecek?

Emekli maaş farkları için beklenilen açıklama geçtiğimiz günlerde geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının 22 Ocak itibarıyla ödenmeye başlandığını duyurdu. Bakan Selçuk, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş farklarının da yatacağı tarihi açıkladı. İşte 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farklarının yatacağı tarih

27.01.2020 - 12:22 | Güncelleme:
Emekli

Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? sorusunun cevabı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları ile yanıt buldu. Bakan Selçuk memur emeklilerinin maaş farklarının 22 Ocak itibarıyla ödenmeye başlandığını açıklarken SSK emeklilerinin de 26 Ocak'a kadar maaş farklarını alacaklarını duyurdu. Bağ-Kur emeklilerinin maaş farkları için de tarih verdi. İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? 2020

Bakan Selçuk'un açıklamalarına göre, Bağ-Kur emeklileri de 25 - 28 Ocak tarihleri arasında maaş farklarını alacaklar.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR? 2020

2019’un ikinci yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 6.49 arttı. Böylece memur ve emeklilere ocakta alacakları yüzde 4'lük zamma ilave olarak 1.49 puan enflasyon farkı ödenecek. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yılın ilk 6 ayında yüzde 5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI  (TL)  
   
 EskiYeni
SSK (2000 ÖNCESİ) 1982,62111,3
SSK (2000 SONRASI)1181,41258,0
BAĞ-KUR (ESNAF)1774,71889,8
BAĞ-KUR (TARIM)1249,61330,7
MEMUR (Emekli)2521,72660,2
   
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)  
   
 EskiYeni
Müsteşar (1/1)9088,29587,2
Genel müdür (1/1)8033,48474,5
Şube müdürü (Lisans - 1/4)3082,83252,0
Memur (Lisans - 1/4)3016,03181,6
Öğretmen (1/4)3101,93272,1
Kaymakam 1. sınıf (1/4)5265,55554,6
Başkomiser (1/4)3207,93384,0
Polis memuru (8/1)3207,93384,0
Hemşire (Lisans - 1/4)3014,93180,4
Mühendis (1/4)3782,43990,1
Teknisyen (Lise -1/4)2632,22776,7
Profesör (1/4)7194,97589,9
Araştırma görevlisi (1/4)3780,33987,9
İmam-hatip3101,93272,1
Avukat (1/4)3101,93272,1
En düşük memur emekli aylığı2522,02660,4
*Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir  

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