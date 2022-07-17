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Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, verildi mi? 2022 Temmuz zammı ile emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu! SSK ve BAĞKUR zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Ödeniyor... Zamlı emekli maaşı fakrları ödeme takvimi

Emekli maaş farkının ne zaman yatacağı araştırılıyor. TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu. 4 Temmuz günü açıklanan 6 aylık enflason farkıyla Temmuz emekli maaş zammı netleşti. 2022 Temmuz ara zammı sonrasında emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Milyonlarca emekli "Memur, SSK ve Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte zamlı emekli maaş fakları ödeme takvimi hakkında merak edilenler haberimizde...

17.07.2022 - 19:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon farkının %42,35 olarak açıklanmasıyla emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti. Temmuz ara zammının açıklanmasıyla en düşük emekli maaşı 3500 TL'ye yükseldi. Peki, Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? Temmuz 2022 SSK - BAĞKUR zamlı emekli maaş farkları hesaplara yattı mı? İşte emekli maaşı ödeme takvimi tarihleri...

  • MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu. TÜİK haziranda aylık enflasyonun yüzde 4.95 olduğunu açıkladı.

    Böylece enflasyon farkıyla, SSK ve BAĞ–KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacağı kesinleşti.

  • ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

    ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada emekli maaşı ödemelerinin öne çekildiği ile ilgili bir duyuruda bulunmadı. İşte ödeme tarihleri

  • 4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

    Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

    Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

    Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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