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        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli maaş farkı ödemeleri başlıyor! 2024 Ağustos emekli maaş farkı ne zaman hesaba yatacak, emekli maaş farkı ödeme tarihleri nedir?

        Emekli maaş farkı ödemeleri başlıyor! Emekli maaş farkı ödeme tarihleri nedir?

        En düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da öngören, 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece milyonlarca emeklinin maaş farkı alması netleşti. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, SGK'den gelen açıklama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 08:03 Güncelleme: 03.08.2024 - 08:03
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        • 1

          Milyonlarca emeklinin beklediği açıklama SGK tarafından yapıldı. En düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkmasından doğan fark, hesaplara yatırılıcak. Peki, emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? İşte, maaş farkı ödeme tarihleri...

        • 2

          EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

          SGK'dan yapılan açıklamada "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.

        • 3

          Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen 10 bin lira olan en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkartılacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan vatandaşların, emekli veya yaşlılık maaşı almasının ardından aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri halinde devletin işverenlere sağladığı 5 puanlık sosyal güvenlik destek primi kesilecek.

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