NE KADAR ÖDENECEK?

4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye toplamda 8 milyar 125 milyon lira zam farkı 24 Ocak 2025 tarihinde, Harp ve Vazife Malüllüğü Aylığı alan veya hak sahibi 58 bin 644 kişiye toplamda bugün 1 milyar 339 milyon lira da ek ödeme yapılacak.