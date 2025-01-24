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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ 2025 BELLİ OLDU! 4C Emekli Sandığı (Memur emeklisi) zam farkı yattı mı, nereden alınır?

        4C Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu! 2025 Emekli Sandığı zam farkı yattı mı, nereden alınır?

        4C Emekli Sandığı maaş farkı ödeme tarihi son dakika belli oldu. 6 aylık enflasyona göre, 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı yüzde 15,75; memur ve memur emeklisi zam oranı ise yüzde 11,54 oldu. Böylece emekli memur yeni aylık tutarları netleşti. ''4C memur emeklisi zam farkı yattı mı?'' sorusuna yanıt aranırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zam farkı ödemelerinin yatacağı tarihi duyurdu. Peki, Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ödemeler nereden alınır? İşte, 4C zam farkı ödeme tarihleri 2025…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 09:34 Güncelleme: 24.01.2025 - 13:59
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        • 1

          Emekli Sandığı zam farkı ödeme tarihi belli oldu. 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli maaş zammı 6 aylık enflasyona göre belli oldu. Emekli maaşları yüzde 15,75; memur ve memur emeklisi maaşları yüzde 11,54 oranında artış yaşadı. Memur emeklilerinin 2025 Ocak-Temmuz döneminde alacağı yeni aylık tutarı netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların zam farklarının yatacağı tarihi duyurdu. Peki Emekli Sandığı zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2025 Emekli Sandığı maaş farkı ödeme tarihleri...

        • 2

          4C EMEKLİ SANDIĞI ZAM FARKI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

          Emeklilerin beklediği emekli zam farkları için açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

          Bakan Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşların 2024 yılı ek ödemelerinin 24 Ocak 2025 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

        • 3

          NE KADAR ÖDENECEK?

          4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye toplamda 8 milyar 125 milyon lira zam farkı 24 Ocak 2025 tarihinde, Harp ve Vazife Malüllüğü Aylığı alan veya hak sahibi 58 bin 644 kişiye toplamda bugün 1 milyar 339 milyon lira da ek ödeme yapılacak.

        • 4

          Bakan Işıkhan, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

          ‘’Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz.

          Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

          4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişiye toplam 8 milyar 125 milyon TL zam farkını 24 Ocak 2025 Cuma günü (bugün) ödüyoruz.

          Harp ve Vazife Malullüğü Aylığı alan ve hak sahibi 58 bin 644 kişiye toplam 1 milyar 339 milyon TL ek ödemeyi de 24 Ocak 2025 Cuma günü (bugün) gerçekleştiriyoruz.

          Ödemelerinizi aylık almakta olduğunuz Banka ve PTT şubelerinden alabilirsiniz.''

        • 5

          ÖDEMELER NEREDEN YAPILACAK?

          Ödemeler, hak sahiplerinin kayıtlı banka hesaplarına yatırılacak. Vatandaşlar, ödeme detaylarını e-devlet üzerinden veya bağlı oldukları bankalardan öğrenebilecekler.

          Ödemeler banka ve PTT şubelerinden alınabilecek.

        • 6
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