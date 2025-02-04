Emekli maaş farkı ödeme tarihi 2025: 4A, 4B SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak, hangi gün?
Emekli maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili araştırmalar Şubat ayına girilmesiyle birlikte hız kazandı. Emekli Sandığı maaş farkları 24 Ocak'ta ödendi. Akabinde ise gözler sigorta kapsamı 4A-4B olan emeklilere çevrildi. En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin maddeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Genel Kurul'unda kabul edilerek yasalaştı. Bu gelişme sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklileri bir yandan ''En düşük emekli maaşı zammı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?'' sorusuna yanıt ararken bir yandan da en düşük emekli maaş farkının yatırılacağı tarihi sorguluyor. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak, 1969 TL yattı mı?
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Emekli maaş farklarının ödeneceği tarih ile ilgili araştırmalar sürüyor. 2025 Ocak-Haziran döneminde uygulanacak emekli maaşı zammı belli oldu. Yüzde 15,75’lik zam sonrası en düşük emekli maaşı da artış yaşadı. En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin maddeyi de içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurul'unda kabul edildi. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarını 14.469 TL'ye tamamlamak için ortalama 1.969 TL'lik bir fark ödemesi yapılacak. Peki, Ocak 2025 emekli maaş farkları ne zaman yatacak, 1969 TL yattı mı? İşte, SGK 4A, 4B SSK, Bağkur emekli maaş farkları ödeme tarihleri son durum…
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2025 EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU
6 aylık enflasyona göre, 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı belli oldu. 2025 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 15,75 oranında artış yaşadı. Böylece en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseldi.
Memur emeklisi ise enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 11,54 zam almaya hak kazandı.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS’TEN GEÇTİ
En düşük emekli aylığı ve asgari ücret desteği düzenlemelerini içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Değişikliğe göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekli ve hak sahiplerine dosya bazında verilen 12 bin 500 liralık maaş 14 bin 469 liraya yükseltilecek.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
En düşük emekli maaşının artırılmasını içeren düzenleme, henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
Önümüzdeki hafta kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
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SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaş farkları, en düşük maaş düzenlemesini içeren kanun maddesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yatırılacak. Resmi Gazete sonrası SGK zam farkı ödeme tarihini açıklanacak.
Daha sonra emekli maaş farkları hesaplanarak 3,7 milyon emeklinin hesaplarına hak ettikleri tutarda ödenecek.
Geçtiğimiz yıl maaş farkları Şubat ayının ilk haftasında ödenmişti. Bu yıl da ocak ayı emekli maaş farklarının Şubat ayının ilk haftasında emeklilerin hesabına yatırılması bekleniyor.
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2025 EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR?
Taban maaş düzenlemesinden yaklaşık 3,7 milyon SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin farklı oranlarda faydalanması bekleniyor. Şu anda 12.500 TL maaş alan 1,7 milyon emekli bulunuyor.
Bu emeklilerin maaşlarını 14.469 TL'ye tamamlamak için ortalama 1.969 TL'lik bir fark ödemesi yapılacak.
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4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
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BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.