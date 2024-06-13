Emeklilere çeşitli alanlarda indirim geldi! Emekli indirimi nerelerde geçerli?
Emekli vatandaşlara kamuya ait çeşitli kurumlarda indirim uygulanıyor. En son Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre, indirim uygulamasına kamuya ait sosyal tesislerde yüzde 15, PTT Kargo da ise yüzde 20 indirim yapıldı. İşte, emekli indirimi ve geçerli olduğu alanlar...
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Emekli vatandaşlara birçok alanda indirim uygulanıyor. Bunlardan en sonuncusu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanan, emekli vatandaşlara getirilen kargo hizmetlerinde yüzde 20 indirim oldu. Peki, emekli vatandaşlar başka hangi kamusal alanlarda indirim alabiliyor? İşte, detaylar...
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EMEKLİLERE YÜZDE 15 İNDİRİM!
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık alan emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane, öğretmenevi ve diğer sosyal tesislerde yüzde 15 oranında indirim uygulanacak.
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EMEKLİ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Söz konusu indirimler 21 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla başladı ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.
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EMEKLİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
İndirimden emekli aylığı almakta olanların yanı sıra ölüm aylığı alanlardan sadece dul aylığı alanlar ile anne, baba sıfatıyla gelir ve aylık alanlar da yararlanabilecek.
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TCDD'DE YÜZDE 10 EMEKLİ İNDİRİMİ
TCDD'de yıl boyunca emeklilere ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim yapıldı.
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EMEKLİLERE ÜCRETSİZ KYK YURDU
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlar, 2023-2024 akademik yılın tamamlanmasından sonra Temmuz ayında 1 aylığına ücretsiz bir şekilde emeklilere açılacak.
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PTTCELL'DEN EMEKLİ PAKETİ
PTTCell tarafından emeklilere özel Emekli Paketi oluşturuldu. Aynı şekilde PTT Kargo da emeklilere özel yüzde 20 indirim sağlanıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar, PTT şubelerine giderek Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecek.
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TROY KARTA ÇEŞİTLİ İNDİRİMLER
Yerli ve milli ödeme sistemi olan Troy ile bankalarla yapılan protokol çerçevesinde emekli kartları aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde, giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak.