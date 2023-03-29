Emekli ikramiyesiyle almıştı... 30 yılı geride bıraktı!

"ÖNCEDEN BEN TAMİR EDERDİM, ŞİMDİ USTALARA TARİF EDİYORUM"

1993 yılında satın aldığı otomobilinin bakımlarını artık kendisinin yapamadığını ancak götürdüğü ustalara tamiratını tarif ettiğini söyleyen Şerefoğlu, “Ayarların nasıl yapılacağını ben tarif ediyorum, zaten önceden hep kendim yapıyordum. Bu araçta neyin ne olduğunu içeride otururken bile sesinden anlarım. Yolda giderken lastik sesinden havasının az ve çok olduğunu anlarım. Bu araçları kullanmak için sevmek lazım. Çok isteyenler oluyor ama çocuklarım da sattırmıyor” ifadelerine yer verdi.