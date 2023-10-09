Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez verilen emekli ikramiyesi, 100. yıla özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda verilecek. Konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defalığa mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi kararlaştırdık." ifadelerini kullandı. Peki, "Emekli ikramiyesini herkes alabilecek mi? 5 bin TL emekli ikramiyesinin şartları nedir, ne zaman yatacak?" İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...