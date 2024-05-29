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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2024: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, bayram ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak? Bakan Işıkhan'dan açıklama

        Emekli ikramiyesi ödeme tarihi: 2024 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

        Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde, emekli ikramiyelerinin yatacağı tarih SSK, Bağ-Kurluların gündemini meşgul etmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine ilişkin önemli bir açıklama geldi. İşte 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih...

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        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 19:31 Güncelleme: 31.05.2024 - 18:04
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        • 1

          Emekli bayram ikramiyesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Emekli bayram ikramiyeleri genellikle yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaba yatırılmaktadır. Peki, "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" İşte 2024 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

        • 2

          BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI: EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) tarafından düzenlenen programda basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Işıkhan, bayram ikramiyesi hakkında şunu söyledi;

        • 3

          "Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak." ifadesini kullandı.

        • 4

          KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

          Bayram ikramiyeleri, emeklilerin yanı sıra diğer hak sahiplerine de yatırılıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılırken yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesi alacak.

        • 5

          BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ

          SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak.

        • 6

          Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar.

        • 7

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

          TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

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