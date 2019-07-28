Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Şeklindeki sorular emekliler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bilindiği üzere bayramlarda verilen ikramiyeler ilk kez geçen yıl başlatılmıştı ve Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklinin cebine artı bin TL girdi. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK 2019

Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor.

Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak.

İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. Dolayısıyla bu yıl da emekli ikramiyelerinde rakam 1000'er lirayı geçmeyecek.