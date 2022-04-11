İŞÇİ EMEKLİLERİNİN BEKLENTİSİ: 1400 - 1500

Memurlar gibi Ocak ayında ek zamdan yararlanmadı. Dolayısıyla memur emeklileri yüzde 30.5 olarak zam alırken SGK ve Bağ-Kur emeklileri 25.47 zam aldılar. Ocak ayında zam farkından yararlanamayan SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise bayram ikramiyesinde artış bekliyor. Kulislerde ise ise Bayram ikramiyesine yüzde 30 dolaylarında zam yapılması ve ikramiyenin 1300 - 1400 lira arasında olması bekleniyor.