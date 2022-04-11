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Emekli ikramiyesi için kritik tarih: 1 Mayıs | 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyesi için kritik tarih: 1 Mayıs | 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

Emekli Ramazan Bayramı 2022 ikramiyesi, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Konuyla iligli merak edilenlerin başında ise "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, 1500 lira olacak mı?" sorusu ile "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorularının cevabı yer alıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar...

11.04.2022 - 13:24 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Emekli ikramiyesi Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli tarafından merakla araştırılıyor. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte "2022 emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" ve "2022 emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merak edilen detaylar...

  • 2022 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Emekli bayram ikramiyesi yılda iki defa Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde ödeniyor. Dolayısıyla 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi de, 2022 Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs olağı için ödemeler en geç 1 Mayıs'a kadar yapılmış olacak.

  • RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KAÇ TL OLACAK? 

    Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. 

    Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor.

    Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor.

    Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor. 

     

  • Ancak bun yıl yaşanan yüksek enflasyon ve piyasadaki pahalılık nedeniyle emekli ikramiyelerinin 1500 lira ile 1750 liraya yükselmesi bekleniyor. Ancak kesinlikle olası bir zamla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İkramiyenin zamlanmasıyla ilgili bir açıklama yapıladığında sizlerle paylaşacağız. 

     

  • İŞÇİ EMEKLİLERİNİN BEKLENTİSİ: 1400 - 1500

    Memurlar gibi Ocak ayında ek zamdan yararlanmadı. Dolayısıyla memur emeklileri yüzde 30.5 olarak zam alırken SGK ve Bağ-Kur emeklileri 25.47 zam aldılar. Ocak ayında zam farkından yararlanamayan SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise bayram ikramiyesinde artış bekliyor. Kulislerde ise ise Bayram ikramiyesine yüzde 30 dolaylarında zam yapılması ve ikramiyenin 1300 - 1400 lira arasında olması bekleniyor. 

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