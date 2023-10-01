Bu sene Kurban ve Ramazan Bayramı olarak yılda iki kere verilen bayram ikramiyelerinin yanında Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verileceği gündeme geldi. Konuyla ilgili son gelişmeleri haberimizde paylaştık. İşte emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında bilgiler...