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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Cumhuriyet Bayramı EMEKLİ İKRAMİYESİ için gözler Kabine'de! 2023 Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, son durum nedir? - Merak Edilenler Haberleri

        Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere ikramiye verilecek mi? Gözler Kabine'de!

        Milyonlarca emeklinin gözü Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili alınabilecek olası bir karar çevrildi. Özellikle konuyla ilgili karar çıkması ihtimali nedeniyle bu akşam yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları yakından takip ediliyor. Peki, Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere ikramiye verilecek mi? İşte detaylar...

        Mehmet Kerem Hançer
        mhancer@haberturk.com
        Giriş: 05.09.2023 - 13:16 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:16
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        • 1

          Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi verilecek mi? Milyonlarca emekli Kabine Toplantısı öncesinde bu sorunun cevabını araştıryor. Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesiyle ilgili merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

        • 2

          CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

          Bilindiği üzere emeklilere Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda olmak üzere yılda iki defa 2 bin lira emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Cumhuriyet'in 100. yılına özel, tek seferlik emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye verilmesiyle ilgili çalışma yürütülüyor.

        • 3

          Habertürk Ankara Bürosu'na mevcut iddiaları değerlendiren yetkililer, Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesinin bugün yapılacak Kabine toplantısının resmi gündeminde yer almadığı bilgisini verdi. Ayrıca ikramiyeyle ilgili çalışma yapıldığı bilgisine ise resmi makamlardan doğrulama gelmedi.

        • 4

          Bu akşam yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesiyle ilgili olası bir karar çıkması halinde kararı haberimizde paylaşağız.

        • 5

          KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı 5 Eylül Salı günü yani bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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