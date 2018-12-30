Emekli ikramiyesi ve maaşı yanlış hesaplama sonucu bir yıl eksik verilen memur Ombudsman’a başvurdu, hak ettiği ücreti aldı.

Kamu Denetçiliği Kurumunun dostane çözümüyle vatandaşın dertleri kısa sürede çözülüyor. Balıkesir’de PTT’den emekli olan memur, ilk emekli maaşını aldığında bir yanlışlık olduğunu fark etti. Hem emeklilik ikramiyesi hem de maaşı 29 yıllık hizmetine göre değil 28 yıl üzerinden hesaplanarak ödenen vatandaş, yapılan yanlışlığın düzeltilmesi için SGK’ya itiraz dilekçesi verse de sorun çözülemedi. Ombudsman’a başvurarak hizmet yılının yanlış hesaplandığını, dolayısıyla tazminatı ve maaşı eksik verildiği için mağdur olduğunu ifade eden vatandaşın şikâyeti KDK tarafından incelendi. Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan, idareye yol gösteren Ombudsman, SGK İl Müdürlüğünden konuya ilişkin bilgi ve belge talep etti.

KDK ARAYA GİRDİ, SGK ÖDEDİ

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) araya girmesiyle, emekli ikramiyesi ve aylığı yanlış hesaplanan vatandaşa, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödeme yapıldı.

KDK'nin, SGK İl Müdürlüğünden konuya ilişkin gelen bilgi ve belgeleri incelemesi ve vatandaşın hizmet süresinin yanlış hesaplandığını belirtmesi üzerine SGK, memura eksik verilen miktarı ödedi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLAMA