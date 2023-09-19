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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EMEKLİ İKRAMİYESİ 29 EKİM | Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Emeklinin gözü 3. ikramiye iddiasında! - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Emeklinin gözü 3. ikramiyede!

        Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye verilip verilmeyeceği milyonlarca emeklinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

        Mehmet Kerem Hançer
        mhancer@haberturk.com
        Giriş: 19.09.2023 - 09:59 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:59
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        • 1

          Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yani emekli 3. ikramiyesi verilecek mi? Milyonlarca emekli Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde merak ediliyor. Peki, emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? İşte detaylar...

        • 2

          CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

          Bilindiği üzere emeklilere Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda olmak üzere yılda iki defa 2 bin lira emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Cumhuriyet'in 100. yılına özel, tek seferlik emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye verilmesiyle ilgili çalışma yürütülüyor.

        • 3

          Habertürk Ankara Bürosu'na mevcut iddiaları değerlendiren yetkililer, emekli ikramiyesinin şu anda gündemde olmadığını belirtti. Öte yandan, ikramiyeyle ilgili çalışma yapıldığı bilgisine ise resmi makamlardan doğrulama gelmedi.

        • 4

          Ancak önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Yetkililer tarafından açıklama yapıldığında veya karar alındığında haberimizde paylaşacağız.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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