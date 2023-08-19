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        Haberler Gündem EMEKLİ EK ZAMMI SON DURUM 2023 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına ek zam mesajı! Emekli maaşlarına ek zam gelecek mi, ne kadar ve yüzde kaç zam gelir?

        Bakan Işıkhan'dan emekli maaşlarına ek zam mesajı!

        Emekliye ek zam son dakika gelişmeleri, milyonlarca emekli ve memur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli maaşlarına ek zam açıklaması geldi. Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık, çalışmaya başladık" açıklamasında bulundu. İşte 2023 emekli maaşlarına ek zamda son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 00:01
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        • 1

          Emekli maaş zammı, 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazandı. TBMM'den geçen karar sonrası yüzde 19,77 oranındaki emekli zammı refah payı ile birlikte yüzde 25 oranına yükseltildi. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükselirken gözler emekli maaşı ek zammına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semarisini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı. İşte 2023 emekli maaşı ek zammı son dakika gelişmeleri...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Körfez ülkeleri turu dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

          "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı.

          Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz."

        • 3

          EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM YAPILACAK MI?

          Emekli maaşları konusunda yeni bir yaklaşımınız olacak mı?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu." dedi.

        • 4

          "EMEKLİLERLE İLGİLİ TALİMATLARI ALDIK, ÇALIŞMAYA BAŞLADIK"

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum." dedi.

        • 5

          17,55'LİK ZAM YÜZDE 25'E ÇIKARILDI

          En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

          Bu tabloya göre;

          SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77

          EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.

          Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25’e çıkarılacak.

        • 6

          SEYYANEN ZAMDAN EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK

          Memur maaşlarına “ilave ödeme” adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.

        • 7

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          Merkez Bankası’nın ikinci altı aylık enflasyon tahmini yüzde 31.92 seviyesini buldu. Bu kapsamda en düşük emekli maaşına yüzde 40-45'ler seviyesinde zam gelebileceği tahminler arasında.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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