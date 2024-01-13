Emekli zammında kritik açıklama! Emekliye ek zam gelecek mi, emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli ve memur tarafından beklenen aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Böylelikle, memur ve emekli zammını büyük oranda belirleyen 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş oldu. Enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 37,56 zam alırken, memurlar toplu sözleşme zammı da dahil edildiğinde yüzde 49,3 zam alacak. Öte yandan emekli ek zammına ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli zammı için Kabine Toplantısını işaret etti. İşte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusunun yanıtı...
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Emekli zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından SSK ve Bağ-Kurlular emekli maaşında zam hesabı yapmaya başladı. Emekli maaşına yapılması beklenen ek zamda birçok farklı senaryonun Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılması bekleniyor. Peki, "Emekliye ek zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri...
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"DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI KABİNEDE ELE ALINACAKTIR"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki "Orta Vadeli Program ve Makroekonomik Görünüm" programında, gazete ve ajansların ekonomi haberleri müdürleri ile bir araya geldi.
Yılmaz, 'En düşük emekli alanlara dönük olarak da ne yapabiliriz?' diye çalışıyoruz. Bunlar Hükümetimiz Kabinede tartışılacaktır önümüzdeki günlerde, Kabinede bir ele alınacaktır diye düşünüyorum, ardından da Meclis’imizin takdirine sunulacaktır. Henüz bir tarih bilmiyorum doğrusu ama uygun bir zamanlamayla yapılacaktır elbette. Kabinede bu konular ele alınabilir, dolayısıyla bir şekilde bu karar verilir Hükümet tarafından ve daha sonra asıl Meclis’te tabii bu düzenlemeler söz konusu olacak, orada da Çalışma Bakanlığımızın bir paketi var. Yani bu konular dışında da kurumsal ihtiyaçlarından kaynaklanan, yine işgücü piyasalarına ilişkin bazı tedbirler içeren paket de söz konusu. Bu paketle birleştirilerek Meclis’imizin gündemine gelir diye düşünüyorum, gerisi tabii Meclis’imizin takdiri, o konuda bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Dolayısıyla bugüne kadar nasıl çalışanların, emeklilerin yanında olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi.
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AK PARTİ'DEN EMEKLİYE EK ZAM AÇIKLAMASI
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli zammı ile ilgili konuştu. Güler, “Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz. Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL’ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var. Ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir" dedi.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Sigorta girişi 2008 sonrası olan emekli işçi, çiftçi ve esnafın kök aylığı önce 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 37.57 oranında artırılacak. Bu artış sonrasında 7.500 TL’nin altında kalanların maaşı 7 bin 500 TL’ye tamamlanacak.
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2024 OCAK ZAMMI İLE YENİ EMEKLİ MAAŞ TABLOSU
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EMEKLİYE EK ZAM VAR MI, REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?
En düşük emekli aylıklarıyla ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Çalışmalarına ara veren TBMM’nin 16 Ocak’ta açılmasıyla birlikte yeni düzenlemenin yasalaştırılması öngörülüyor.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ EK ZAMMI TALİMATI
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; hükümet, memur ve memur emeklilerine yapılan zamdan sonra SSK ve Bağ-Kur emeklileri aleyhine oluşan 12 puanlık farkı kapatmak üzere bir çalışma başlattı ancak bu konuda bütçe imkânları ve Meclis'in yasama takvimi düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini güçleştiriyor. Bütün olumsuzluklara rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ayın sonuna kadar bu konuda emeklilerin mağduriyetini giderecek bir çalışma yapılması ve yasalaştırılması yönünde talimat verdi.
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EMEKLİ EK MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Süreç göz önüne alındığında emekli maaş düzenlemesinin Şubat ayına kalabileceği öngörülüyor. Bu durumda emekliler Ocak ayında sadece enflasyon zammını alacak. Refah payı ya da diğer seçenekler gibi ek zamların Şubat maaşlarına yansıması bekleniyor.
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6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Enflasyon 2023 yılını yüzde 64,77 ile tamamladı. Son 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşti. Memur ve emekllinin alacağı zam oranı yüzde 37,57 olarak gerçekleşti.
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KADEMELİ ARTIŞ GÜNDEMDE!
3 Ocak 2024'te açıklanan enflasyon oranıyla zam oranları netleşti.
Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor. Zira en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından prim gün sayıları daha fazla olduğu halde maaşları normalde 7 - 8 bin lira olan emekliler aleyhine bir durum doğmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da söz konusu durumun düzeltileceğine ilişkin mesajlar vermişti.
Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI E-DEVLETE YANSIDI!
Ocak zammıyla birlikte emeklilerin alacağı maaşlar vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Zamlı emekli maaşları E-Devlet üzerinden görüntülenmeye başladı. Maaş ve ek ödeme miktarları vatandaşlar tarafından görülebiliyor.
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ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.