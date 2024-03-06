Emekliye ek zam gelecek mi? Emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde emekli zammına ilişkin yaptığı açıklama, "Emekliye ek zam gelecek mi?" sorusunu gündeme getirdi. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl yapılan ara zamla en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 liraya yükseltilirken, ocak zammı sonrası 10 bin TL oldu. Hükümet kanadından yapılan peş peşe açıklamalar, emekli maaşında ek zam beklentisi yarattı. İşte 2024 emekli maaş zammında son durum...
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Emekli ek zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu emekli zammına ilişkin, "Emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Peki, "Emekliye ek zam gelecek mi, seyyanen zam var mı? 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte emekli ek zammında yapılan son açıklamalar...
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EMEKLİYE EK ZAM MI GELİYOR?
Emekli maaşları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözleri dile getirdi;
En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı, vatandaşlarımız için yeterli değil. Emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek ve kazançtan emeklilerimize hak ettiği kazancı vereceğiz.
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"GÜÇLÜ BİR EKONOMİ PROGRAMI UYGULUYORUZ"
"Küresel ekonomik kriz çalışanlar ve emeklilerin refah kaybına uğramasına yol açtı. Türkiye de bu dalgadan etkilendi.
6 Şubat depremlerinin maliyeti 104 milyar dolar. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik dengeleri oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz. Bu yıl sonu itibariyle olumlu sonuçları görmüş olacağız."
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"ÇALIŞANLARIMIZI VE EMEKLİLERİMİZİ HAYAT PAHALILIĞININ PENÇESİNE TERK ETMEYECEĞİZ"
Kalıcı fiyat istikrarını sağlayacak, yapısal dönüşümü hızlandıracak, afetlere karşı güvenli şehirler çabalarımıza kaynak oluşturacak anlayışla maliye politikalarımızı yönetmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma adımlarını atarken en olumlu gelişmeleri çalışanlarımızın, emeklilerimizin hayatlarıyla gerçekleştirdik. En düşük emekli maaşını 10 bin liraya, asgari ücreti 17 bin liraya, engelli maaşını yaklaşık 4 bin liraya çıkarmış, her alanda milletimizin refah seviyesini katlayarak yükseltmiş hükümet olarak çalışanlarımızın ve emeklilerimizin bugünkü sıkıntılarına gözlerimizi kapamak mümkün mü? Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına şu kadar zam yapacağız diyen muhalefetin nasıl boş konuştuğunu örneklerle anlattım. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hayat pahalılığın pençesine terk etmeyeceğiz. Enflasyonu yenerek, büyümeyi sürdürerek, milli gelirimizi artırarak çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız. Hiçbir insanımızı darda bırakmayacak, göz göre göre sıkıntı çekmesine müsaade etmeyeceğiz. Milletimizden destek ve dualarını bizden esirgememesini özellikle istirham ediyorum.
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Emeklilere ek zam yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklama yapılmadı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri, vatandaşlarda soru işareti uyandırdı. Konu hakkında bir gelişme yaşandığı takdirde haberimize ekleyeceğiz.
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AK PARTİ CEPHESİNDEN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
Akbaşoğlu, "Emekli maaşlarına yönelik 31 Mart'a kadar yeni bir iyileştirme, düzenleme yapılabilir mi?" sorusu üzerine, yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'a kadar TBMM'nin olağanüstü toplanmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.
Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken maaş zammı yüzde 49.25 olarak güncellendi.
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EMEKLİ ZAMMI MEMURA EŞİTLENDİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam yapılacağını açıkladı. Verilen zam ile SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranları memur emeklileriyle eşitlendi.