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        Haberler Ekonomi Para Emekli ek zammı maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu! SSK ve Bağ-Kur emekli ek zam maaş farkı ne zaman yatacak? - Para Haberleri

        Emekli maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu!

        SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 oranında yapılan zam sonrasında emekliler, maaş farklarının ne zaman yatacağını merak ediyordu. Bakan Işıkhan tarafından yapılan bir son dakika açıklaması ile emekli maaş farkının ne zaman hesaplara yatacağı belli oldu. İşte, Bakan'ın açıklamasıyla emekli maaş farklarının yatacağı tarih...

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        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 00:37 Güncelleme: 04.02.2024 - 00:37
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        • 1

          Emekli maaş farkı ödenme tarihi belli oldu! Emekli vatandaşlar bir süredir aldıkları ek zam farkının ne zaman hesaba yatacağını merak ediyordu. Emekli maaşlarına getirilen yüzde 49,25'lik zamın yanında en düşük emekli maaşı da 10 bin TL oldu. 3 Şubat Cumartesi günü Bakan Işıkhan'dan gelen açıklamayla bir süredir beklenen emekli zam maaş farklarının ne zaman ödeneceği açıklandı. İşte, detaylar...

        • 2

          EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

          Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre, emekli ek zam farklarının ne zaman yatacağı belli oldu.

        • 3

          SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ

          Emekli maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu. Buna göre, SSK kapsamında olanlara 6 Şubat 2024, Bağ-Kur kapsamında olanlara 7 Şubat 2024 tarihinde ödeme yapılacak.

          Emekli maaş farkları, maaşların alındığı banka veya PTT şubelerinden temin edilebilecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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