Emekli ek ödeme, milyonlarca emekli vatandaşın gündeminde. Ocak ayında yapılacak zam miktarı ve her ay yapılan ek ödeme ücretinin ne kadar olacağı araştırılıyor. Peki emekliye ek ödeme ne kadar olacak, ne zaman ödenecek?

EMEKLİ EK ÖDEME ÜCRETİ NE KADAR 2020

Ocak'ta memurların hem maaşları hem de aile yardımları artacak. Her ay verilen aile yardımı ödemeleri, maaşlar gibi en az yüzde 3 zamlanacak. Eş yardımı 351,09 liradan 361,62 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 77,23 liradan 79,24 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 39,77 liraya yükselecek.

Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan memur, aylık 428 lira yerine 441 lira aile yardımı almaya başlayacak. Ocak'ta enflasyon farkı olursa bu tutarlar daha da artacak. Memurlar artışı merakla beklerken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor.



Emekliler, memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşmeye taşınan bu talebin önümüzdeki ay yapılması planlanan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında karara bağlanmasını bekliyor. Aile yardımı, hem memur hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri için talep ediliyor.