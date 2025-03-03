Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gözler Ramazan Bayramı'nda yatacak ikramiye tutarına ve ödeme tarihlerine çevrildi. Bilindiği üzere Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki kez emeklilere ve hak sahiplerine ikramiye ödemesi yapılıyor. Bayram için geri sayım sürerken emekli ikramiyesinin 2025 yılında ne kadar olacağı ve ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı son durum gelişmeleri…