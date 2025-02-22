2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri son olarak yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltilmişti. Peki, bu yıl SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, 4A, 4B, 4C bayram ikramiyesi zam oranı hesaplama ve ödeme tarihleri hakkında detaylar...