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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA 2025 | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

        Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? 2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

        Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, emekli bayram ikramiyesine ne kadar olacağı SSK ve Bağ-Kurluların gündemini meşgul etmeye başladı. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, 3 bin TL olan emekli bayram ikramiyesinin yeni tutarını açıkladı. Hatırlanacağı gibi emekli bayram ikramiyesi, geçtiğimi yıl yüzde 50 artırılarak 3 bin liraya yükseltilmişti. Peki, 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte 2025 emekli ikramiyesinin yatacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 19:24 Güncelleme: 11.03.2025 - 23:37
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        • 1

          Emekli bayram ikramiyesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Ramazan ve Kurban Bayramları'nda yılda iki kez yatırılan emekli ikramiyesinin masaya yatırılacağı tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler arasında geçen toplantı sonucunda Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi netleşti. Peki, "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" İşte 2025 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi...

        • 2

          2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU

          AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseldiğini açıkladı.

          AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada "Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıyoruz" ifadelerine yer verdi.

        • 3

          EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 YILINDA 3 BİN TL'YE YÜKSELTİLMİŞTİ!

          Emekli bayram ikramiyesi, 2024 yılında yüzde 50 artırılarak 3 bin liraya yükseltilmişti.

          Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları için toplam 6 bin lira ödeme yapılmıştı.

        • 4

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

          Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, önümüzdeki hafta kanun teklifi yasalaştırılırsa emekliler, 27-28 Mart'a denk gelen Perşembe ve Cuma günü, ikramiyelerini almış olacaklar.

          Kesin tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yada SGK tarafından açıklanacak.

        • 5

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?

          Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

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