DUL VE YETİMLERE ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Emekli aylığı alanlara bu hafta 3 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Dul ve yetim aylığı alanlara ise geçen yıl Kurban Bayramında olduğu gibi hisseleri oranında ikramiye ödenecek. Hissesi yüzde 50 oranında olan dul ve yetim aylığı alanlara 1.500 TL, yüzde 25 oranında olanlara 750 TL ikramiye verilecek.

Herhangi bir işte çalışmayan, kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almayan dul eşe yüzde 75 oranında dul aylığı bağlanıyor. Hissesi yüzde 75 oranındaki kişilere bu hafta 2.250 TL bayram ikramiyesi ödenecek.

İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara iş göremezlik oranlarına göre ödeme yapılıyor. İş göremezlik oranı yüzde 30 olanlara 900 TL, yüzde 40 olanlara 1.200 TL ikramiye verilecek.