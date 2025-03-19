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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ (4A, 4B, 4C) || SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

        Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2025: 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

        Emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve diğer hak sahipleri her iki bayram öncesinde 4'er bin lira ikramiye ödemesi alacak. Şimdi milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin hesaba yatacağı tarihi merak ediyor. Bilindiği üzere emekli ikramiyeleri tahsis numarasına göre farklı tarihlerde yatırılıyor. Peki 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? İşte, 4.000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 07:21 Güncelleme: 19.03.2025 - 07:21
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        • 1

          Yeni bayram ikramiyesi tutarı netleşti. Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Meclis süreci devam ederken milyonlarca emeklinin gözü ödeme tarihlerine çevrildi. İkramiye ödeme günleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK açıklamaları yakın takibe alındı. Ramazan Bayramı 30 Mart’ta başlayacak. İkramiye ödemeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesabına bayram öncesi yatırılacak. Peki 4.000 TL emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? İşte, 4A, 4B, 4C Emekli ikramiyeleri ödeme tarihleri hakkında bilgiler…

        • 2

          EMEKLİ İKRAMİYESİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

          Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi düzenlemesini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

        • 3

          BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

          Emekli ikramiyeleriyle ilgili yeni bir düzenlemenin olup olmayacağının sorulması üzerine Işıkhan, "Abdullah Bey açıkladı, şimdi Meclis'te inşallah gündeme gelir. SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

        • 4

          2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU

          16 milyona yakın emeklinin merakla beklediği 2025 emekli bayram ikramiyesi tutarı netleşti.

          AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

          Buna göre 15 bin 880 emekliye, Ramazan ve Kurban bayramlarında 4’er bin TL ikramiye verilecek. Yani emekliler, bu yıl toplam 8 bin TL ödeme alacaklar.

        • 5

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

          Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, önümüzdeki hafta kanun teklifi yasalaştırılırsa emekliler, 27-28 Mart'a denk gelen Perşembe ve Cuma günü, ikramiyelerini almış olacaklar.

          Kesin tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yada SGK tarafından açıklanacak.

          SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri ise tahsis numarasına göre yapılacak.

        • 6

          SADECE EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK

          Yaklaşık 16 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlarla, yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalananlar da ikramiye alabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre %75, 50 ve 25 oranında ikramiye alacak.

          Dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ikramiye alabilecek.

        • 7
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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