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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ 4000 TL (4A, 4B, 4C) 2025 || SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak?

        4000 TL Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2025: Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

        Emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ve diğer hak sahipleri her iki bayram öncesinde 4'er bin lira ikramiye ödemesi alacak. Şimdi milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin hesaba yatacağı tarihi merak ediyor. Bilindiği üzere emekli ikramiyeleri tahsis numarasına göre farklı tarihlerde yatırılıyor. Peki 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? İşte, 4.000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 00:17 Güncelleme: 22.03.2025 - 00:17
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        • 1

          Yeni bayram ikramiyesi tutarı netleşti. Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Meclis süreci devam ederken milyonlarca emeklinin gözü ödeme tarihlerine çevrildi. İkramiye ödeme günleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK açıklamaları yakın takibe alındı. Ramazan Bayramı 30 Mart’ta başlayacak. İkramiye ödemeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesabına bayram öncesi yatırılacak. Peki 4.000 TL emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? İşte, 4A, 4B, 4C Emekli ikramiyeleri ödeme tarihleri hakkında bilgiler…

        • 2

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ GÖRÜŞMELERİ ERTELENDİ

          İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Genel Kurul'da protestolar yaşandı. Bu nedenle emekliye verilen bayram ikramiyesini yükseltecek kanun teklifinin görüşmelerine geçilemedi. Gözler, ikramiyeler için gelecek haftaya çevrildi.

        • 3

          YÜZDE 33 ARTIŞ YAPILACAK

          Teklif Genel Kurul'da gelecek hafta tekrar gündeme gelecek. Teklifle 3 bin liralık ikramiyeler 4 bin liraya yükseltilecek. İkramiyelerde yüzde 33 oranında bir artış yapılacak.

          Bütçeye ek maliyeti 28,4 milyar lira olacak. Senede 2 kez verilen ikramiyelerin bu yıl için toplam maliyeti ise 134,5 milyar lira olması öngörülüyor. Gelecek hafta teklifin en geç 27 Mart Perşembe günü kabul edilmesi bekleniyor.

        • 4

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

          Kanun teklifi, Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

          Buna göre, 4 bin liralık ikramiyenin 28 Mart Cuma ya da 29 Mart Cumartesi günü hesaplara yatırılması bekleniyor.

          Beklenti bayramın birinci günü olan 30 Mart Pazar gününden önce ikramiyelerin yatırılması yönünde.

        • 5

          ÖDEME TAKVİMİ İÇİN GÖZLER SGK'DA!

          Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yada SGK tarafından açıklanacak.

          SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre yapılacak.

        • 6

          EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENECEK?

          Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, bayram ikramiyesi ile ilgili ayrıntıları yazdı:

          Emeklilik dilekçesini 28 Şubat’a (kamu çalışanları için 14 Mart’a) kadar verenlerin emekli aylıkları 1 Mart’tan (kamu çalışanları için 15 Mart) geçerli olarak bağlanacak. Geçen yıl Kurban Bayramı haziran ayına rastladı. 2024 yılı haziran ayından bu yılın mart ayına kadar emekli olanlar ilk defa bu Ramazan Bayramı’nda ikramiye alacaklar. Emeklilik dilekçesini şubat ayında verenlerden ilk emekli aylığı ödemesi nisan ayına sarkanların bayram ikramiyesi de emekli aylıklarıyla birlikte nisan ayında ödenecek.

          Kurban Bayramı 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. Bu yılın mart, nisan ve mayıs ayında emeklilik dilekçesi verenler Kurban Bayramı’nda ikramiye alabilecekler.

        • 7

          BİRDEN FAZLA AYLIK ALANA TEK DOSYADAN İKRAMİYE

          Birden fazla aylık alanlara tek dosya üzerinden ikramiye ödemesi yapılacak. Kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alanlara 4 bin lira ikramiye ödenecek. Kendi aylığının yanı sıra ölen eşinden dul aylığı alan veya aynı anda hem dul aylığı hem de yetim aylığı alanlara, en yüksek ödemeye imkan veren tek dosya üzerinden ikramiye verilecek.

        • 8

          İKRAMİYELER HİSSELERİ ORANINDA ÖDENECEK

          Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanan eşler 2000 lira, yüzde 75’i oranında dul aylığı bağlanan eşler ise 3000 lira ikramiye alacaklar.

          Yetim aylığı yüzde 25 oranında bağlananlara 1000 lira, yüzde 50 oranında bağlananlara ise 2000 lira ikramiye ödenecek.

          İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödenecek. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlar 1000 lira, yüzde 45 olanlar 1800 lira ikramiye alacak.

        • 9

          PEŞİN ÖDENEN BAYRAM İKRAMİYESİ İADE EDİLMEZ

          Emeklilere ikramiye ödemeleri genellikle bayramdan önceki hafta yapılıyor. 2021 yılında yapılan düzenlemeye göre, ikramiyeyi alan emeklinin bayramdan önce vefat etmesi halinde ikramiyenin iadesi gerekmiyor.

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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