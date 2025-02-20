Emekli ikramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Yılda iki kez ödenen emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl yüzde 50 zamla 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükselmişti. Böylece emekliler toplam 6 bin TL ikramiye ödemesi almıştı. Şimdi ise gözler bu yıl ödenecek tutara çevrilmiş druumda. Ramazan ayı yaklaşırken emeklilere ödenen bayram ikramiyelerine zam yapılacağı kesinleşti. Bu noktada ‘’2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak?’’ soruları gündeme gelirken emekli ikramiyeleri ile ilgili değerlendirmenin 21 Şubat tarihinde ele alınacağı duyuruldu. İşte, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zam senaryoları ve ödeme tarihleri hakkında detaylar…