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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK Bağkur EYT emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri - Merak Edilenler Haberleri

        Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

        Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla emekliler, bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Konu hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesi için tarih verdi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, SSK ve Bağ-kur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 07:33 Güncelleme: 25.03.2024 - 07:33
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        • 1

          Ramazan Bayramı'nın giderek yaklaşmasıyla emeklilerin gözü bayram ikramiyesine döndü. Geçtiğimiz senelerde, 2 bin TL olarak verilen bayram ikramiyesi bu sene 3 bin TL olarak belirlendi ve karar, Meclis'ten geçerek onaylandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin beklediği ödeme tarihini açıkladı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

        • 2

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLAMASI

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Haliç Kongre Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik. Ramazan ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız" dedi.

        • 3

          DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

          Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi dosya bazında yapılıyor. Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olduklarından, 2000 lira ikramiye verilecek.

          İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara 1350 lira ikramiye ödenecek.

        • 4

          EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYE ALACAK MI?

          Zamlı bayram ikramiyesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT’liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar Ramazan Bayramında yararlanacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan’dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı’nda ikramiye alamayacak.

          Kurban bayramı bu yıl Haziran ayına denk geliyor. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında veren EYT’liler de Kurban Bayramı’nda zamlı ikramiyeden yararlanacaklar.

        • 5

          BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ

          SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar.

          Emekli veya hak sahiplerinin nisan ayı içinde fakat bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini hak sahipleri alabilecek.

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