Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2019 Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar? soruları sonunda cevap buldu. Milyonlarca emekli ve yakını tarafından beklenen Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için sayılı gün kaldı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 12 milyon emekli 1000 liralık emekli bayram ikramiyesi almıştı. İşte kurban bayramı emekli ikramiyesine dair detaylar haberimizde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milyonlarca emekliye Kurban Bayramı için verilecek bayram ikramiyesinin 8-9 Ağustos'ta yatırılacağını açıkladı. Buna göre ikramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara da 9 Ağustos’ta ödenecek.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2019?

Emeklilere bayram ikramiyesi geçen yıl belirlenen 1000 liraya sabitlenmiş durumda. 2019 Kurban Bayramı ikramiyeleri de 1000 lira olarak verilecek.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLECEK?

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek. Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.

Mayıs ayına kadar emekli aylığı bağlanmış olan yeni emekliler de ikramiye alabilecek. Ancak, haziranda emekli olacak kişiler ilk bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı’nda almaya hak kazanacak.

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATTI?

Yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs’ta ödendi. Emekli Sandığı emeklileri de Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi günü aldı. Yani 4 Haziran'da başlayan Ramazan Bayramı'nda tüm emekliler ikramiyelerini alarak girdi.