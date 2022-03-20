Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? soruları milyonlarca emekli tarafından merakla araştırılmaya başladı. Ramazan ayına sayılı günler kala milyonlarca SSK, Bağkur ve Memur emeklisi'nin gözü Emekli Bayram ikramiyesine çevrildi. Yapılan son hesaplamalara göre 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesindeki artış 3300 TL'yi bulacak. İşte merakla beklenen o tarihler ve konuyla ilgili tüm detaylar…