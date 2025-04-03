Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2025 || Ödemeler başladı! 4A, 4B, 4C 1000 TL Emekli ikramiyesi farkı ne zaman yatacak?

        Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak? 1000 TL ikramiye farkı ödeme günleri

        Emekli bayram ikramiyesi farkı son dakika gelişmeleri emekliler tarafından yakından takip ediliyor. 2025 yılında 4 bin TL'ye yükseltilen emekli ikramiyesinin 3 bin TL'lik kısmı Ramazan Bayramı öncesinde ödendi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1000 TL'lik farkın ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusuydu. SGK 1000 TL'lik fark ödemesinin yapılacağı tarihleri açıkladı. Peki, 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak? İşte, 1000 TL ikramiye farkı ödeme tarihleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 08:54 Güncelleme: 03.04.2025 - 08:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Emekli bayram ikramiyesi farkı ödeme tarihleri son dakika belli oldu. 1000 TL bayram ikramiyesi farkı ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. Bilindiği üzere emekli ikramiyesi, Ramazan Bayramı öncesinde zamsız olarak ödendi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası 1000 liralık farkın hesaplara yatırılacağı tarih merak konusu olmuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli ikramiyesi fark ödemelerinin yapılacağı tarihler hakkında açıklama geldi. Peki, 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatacak? İşte yanıtı.

        • 2

          1000 TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

          Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaklaşık 15,5 milyon kişiyi ilgilendiren bayram ikramiyesi fark ödemeleri için açıklama yaptı.

          SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          ''Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz.''

          Buna göre bayram ikramiyesi fark ödemeleri, 3 Nisan 2025 tarihinde ödenmeye başlanacak.

        • 3

          EMEKLİ İKRAMİYESİ FARKI ÖDEME TAKVİMİ

          4A (SSK) kapsamında emekli maaşı alanlar için ödeme günü;

          17-21 arasında olanlar için 3 Nisan,

          22-26 arasında olanlar için 4 Nisan,

          4B (BAĞ-KUR) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü 4 Nisan,

          4C (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü 5 Nisan olarak belirlendi.

          SGK tarafından duyurulan takvime göre emekliler, belirlenen tarihlerde fark ödemelerini hesaplarından temin edebilecek.

        • 4
        • 5
        Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle
        Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        Husumetlisi hedef ayırmadı! Baba öldü kızı yaralı!
        Altın fiyatlarında yeni rekor!
        Altın fiyatlarında yeni rekor!
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        16 yaşındaki Sudenaz'ı vurdu!
        16 yaşındaki Sudenaz'ı vurdu!
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Teknoloji devlerinde 'tarife' düşüşü
        Trump binlerce kişiyi işten çıkarmaya başladı
        Trump binlerce kişiyi işten çıkarmaya başladı
        "Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır"
        "Bu, tipik bir tek taraflı zorbalık uygulamasıdır"
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        "Avrupa'ya ihraç edilen gazı iki katına çıkarmak için altyapı hazır"
        "Avrupa'ya ihraç edilen gazı iki katına çıkarmak için altyapı hazır"
        ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepkiler
        ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepkiler
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Akide şekerinin ilginç hikayesi!
        Akide şekerinin ilginç hikayesi!
        Hırt Hakan!
        Hırt Hakan!
        Mourinho'dan Buruk'a müdahale: Burnunu sıktı!
        Mourinho'dan Buruk'a müdahale: Burnunu sıktı!
        Kadıköy'de tur Galatasaray'ın!
        Kadıköy'de tur Galatasaray'ın!
        Derbide kavga çıktı! 5 kırmızı kart!
        Derbide kavga çıktı! 5 kırmızı kart!
        Galatasaray'dan derbi sonrası flaş paylaşımlar!
        Galatasaray'dan derbi sonrası flaş paylaşımlar!
        "Çizilen çizgiye inanmıyorum!"
        "Çizilen çizgiye inanmıyorum!"
        "F.Bahçe bu sistemde niye ısrar ediyor?"
        "F.Bahçe bu sistemde niye ısrar ediyor?"
        Habertürk Anasayfa