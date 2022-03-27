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Emekli bayram ikramiyesi son dakika: 3 bin lira mı olacak? Ramazan Bayramı ikramiyesi

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 3 bin lira mı olacak? Bilindiği üzere bayram ikramiyesinin bayramdan önce ödenmesi gerekiyor. Peki, 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, 3 bin lira mı olacak? İşte ikramiye ile ilgili merak edilenler...

27.03.2022 - 18:01 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Emekli maaşları Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İkramiyenin zamlanarak 3 bin TL olacağıyla ilgili söylentiler ise ilk sırlarda yer alıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" ve "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?" sorularn cevabı...

  • RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak. 

  • EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz son Kurban Bayramı'nda bin 100 lira olarak hesaplara geçti.Kulislerde konuşulanlara göre, yıl sonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir, 1496,88 TL miktarında ödenebilir.Bu da iki bayram ikramiyesinin toplamda 2993,76 TL'ye çıkmasını sağlayabilir.

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