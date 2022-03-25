Emekli maaşları Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İkramiyenin zamlanarak 3 bin TL olacağıyla ilgili söylentiler ise ilk sırlarda yer alıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" ve "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?" sorularn cevabı...