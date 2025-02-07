Emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı bellli oldu mu? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam var mı?
Ramazan Bayramı yaklaşırken bu yıl emekli bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı ve ne kadar olacağı ile ilgili araştırmalar sıklaştı. Hatırlanacağı üzere emekli bayram ikramiyesi, geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50'lik artışla 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltilmişti. Böylece SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 6 bin TL ikramiye ödemesi almıştı. Peki bu yıl emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı ve ne zaman yatacak? İşte, 2025 Emekli bayram ikramiyesi zammı son durum...
- 1
SGK 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. İlk kez 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye ödemesi, Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda 2 kez olmak üzere hesaplara yatırılıyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı ve ne kadar olacağı ile ilgili araştırmalar sıklaştı. Geçtiğimiz yıl ikramiye tutarı 3.000 lira olarak belirlendi. Emeklilere 2 bayram için toplam 6 bin lira ödeme yapıldı. Peki, 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı, ne zaman yatacak? İşte, SGK 4A, 4B, 4C bayram ikramiyesi zam oranı ve ödeme tarihleri hakkında detaylar.
- 2
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI TAHMİNLERİ
Emekli bayram ikramiyesi 2025 tutarı, Ocak zammının ardından gündeme geldi. Ancak bu yıl emekli bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Bu nedenle emekli bayram ikramiyesi zam oranı belli olmadı. Ancak ikramiyelerin emekli maaş zammı oranına paralel artırılabileceği konuşuluyor.
Eğer yüzde 15,75 oranında zam yapılırsa, emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin 472 liraya yükselecek.
İkramiyeye zam yapılması halinde en az 3 bin 500 lira olması bekleniyor. Aynı zamanda 4 bin 500 liraya kadar çıkabileceği belirtiliyor.
- 3
EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Hükümet kaynaklarından ikramiye artışı konusunda bir çalışma yapıldığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Ramazan ayının 1 Mart'ta başlaması ile beraber bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.
-
- 4
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ancak önceki yılların uygulamaları dikkate alındığında, ikramiyelerin bayramdan en az bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Bu nedenle, bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı ise bu yıl 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. İkramiyelerin, bayramdan önceki hafta olan 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.
- 5
2024 YILINDA EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADARDI?
Geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyesi, yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarılmıştı.
Böylece SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 6 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.
- 6
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.
-