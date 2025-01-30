2025 Emekli ikramiyesi artışı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 2023'te 2000 TL olarak ödenen ikramiye tutarı, 2024'te yüzde 50 artışla 3000 TL'ye çıkarılmıştı. Böylece SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 6000 TL bayram ikramiyesi ödemesi almıştı. Ramazan ayına geri sayım devam ederken emekli ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı ve ne kadar olacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam yapılacak mı ve ne zaman yatacak? İşte, 2025 emekli bayram ikramiyesi zammı son durum…