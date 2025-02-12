Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? Emekli bayram ikramiyesi zam oranı hesaplama
Emekli bayram ikramiyesi zammı 2025 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Bu yıl emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı ve ödeme tarihleri milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi tarafından merak ediliyor. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emekli bayram ikramiyesi için çalışma yapacaklarını açıkladı. Bu gelişme sonrası 2025 Emekli bayram ikramiyesi zam oranı hesaplama işlemleri hız kazandı. Peki 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, ikramiyelere yapılacak artış senaryoları ve ödeme tarihleri hakkında detaylar…
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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak merak ediliyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli bayram ikramiyesine yapılacak artışa ilişkin araştırmalar sürüyor. Konu ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Bakan Işıkhan, emekli bayram ikramiyesi için çalışma yapacaklarını duyurdu. Bu noktada ‘’2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak, ne zaman yatacak?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri son olarak yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltilmişti. İşte, 4A, 4B, 4C bayram ikramiyesi zammı hesaplama işlemleri.
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BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI
Milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan emekli ikramiyelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.
Bakan Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Işıkhan, rakam söylemek için ise henüz erken olduğunu ifade etti.
Yaklaşık 16.5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesine yönelik çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak.
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2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yararlandığı bayram ikramiyeleri, 2024 yılında yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin liraya yükseltildi.
Emekliler geçtiğimiz yıl Kurban ve Ramazan Bayramı’nda toplam 6 bin liralık bayram ikramiyesi ödemesi aldı.
Ancak bu yıl emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Bayram ikramiyelerine yönelik çalışmalar tamamlandıktan sonra kesin zam oranı belli olacak.
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ OLASI ZAM ORANI HESAPLAMALARI
%30 zam yapılması durumunda:
Emekli bayram ikramiyeleri 900 lira artış yaşayacak ve 3.900 liraya yükselecek.
%35 zam yapılması durumunda:
İkramiyeler 1.050 lira artış yaşayacak ve 4.050 liraya yükselecek.
%40 zam yapılması durumunda:
4.200 lira olacak.
%45 zam yapılması durumunda:
4.350 lira olacak.
%50 zam yapılması durumunda:
4.500 lira olacak.
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2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Ancak önceki yılların uygulamalarını dikkate alırsak, ikramiyelerin bayramdan en az bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart 2025 tarihinde başlayacak. Bu nedenle, bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı ise bu yıl 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. İkramiyelerin, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı öngörülüyor.
İkramiye ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla gerçekleştirilirken ödeme yapılan günler, tahsis numarasına göre farklılık gösterecek.
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BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.
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