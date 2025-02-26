Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri ile ilgili çalışma yapılacağını açıklamıştı. Yaklaşık 16.5 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren bayram ikramiyesine yönelik çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak. Yeni emekli ikramiyesi Ramazan Bayramı'ndan önce belli olacak. Gözler yapılacak açıklamalara çevrilirken, emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi ne zaman açıklanacak? İşte, zam oranı hesaplama tablosu ve ödeme tarihleri hakkında detaylar...