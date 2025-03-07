Emekli bayram ikramiyesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Ramazan ve Kurban Bayramları'nda yılda iki kez yatırılan emekli ikramiyesinin masaya yatırılacağı tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler arasında geçen toplantı sonucunda Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi netleşti. Peki, "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" İşte 2025 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi...