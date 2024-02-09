Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesine zam sinyali! 2024 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
Emekliye bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılı "Emekliler Yılı" ilan etmesiyle emekli ikramiyelerine zam beklentisi oluştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuya dair "Hükûmet olarak bu adımı atmaya hazırız." dedi. Bu noktada gözler "2024 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...
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Her sene Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez ödenen emekli ikramiyesi yeniden güneme geldi. Bu sene 10 Nisan'da başlayacak olan Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kalmasıyla gözler "2024 emekli ikramiyesi ne kadar olacak, zam gelecek mi?" sorularına çevrildi. İşte, konuya dair yapılan son açıklamalar...
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?
Ramazan'ın ve dolayısıyla bayramın yaklaşmasıyla emeklilerin yeni gündemi emekli bayram ikramiyesi oldu. Emekliler, ikramiye konusunda herhangi bir zammın olup olmayacağını merak ederken konuyla ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan, "Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz." dedi.
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"GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA HAZIRIZ"
Işıkhan, bugüne kadar emeklilere toplam 166 milyar 200 milyon lira bayram ikramiyesi ödendiğini belirterek, şöyle konuştu:
Emeklilerimize bir seferlik 5 bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı'mız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanı'mızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede, çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz.
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2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, Habertürk TV'de emekli bayram ikramiyesine zam konusunu yorumladı. Barlas "Şimdi yine seçim dönemine gelen bir bayram var. Bu sonuçta bir kere verilen bir para gibi görülüyor. Dolayısıyla bir şeye endeksli bir para değil yani tamamen gönülden kopan bir şey bu. Ama bütçenin de imkanları olacaktır diye tahmin ediyorum ben. Son yapılan zamlardan sonra çok yüksek rakamlar olmayabileceğini düşünüyorum." dedi.
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyesi zammı için Meclis düzenlemesi yapılması gerekiyor. Burada hükümet teknik ve bütçe çalışmalarını yaptıktan sonra TBMM'ye yasa teklifi verilecek ve emekliler 2024 yılında ikramiyelerini zamlı olarak alacak.
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ HANGİ TARİHTE ÖDENECEK?
Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram ikramiyelerinin 1-7 Nisan tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Meclis düzenlemesinin de Mart ayında tamamlanıp yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara Bayramdan 7 gün önce,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanlara Bayramdan 6 gün önce,
- Ödeme günü 24, 25, 26 olanlara 5 gün önce.
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Bağkur kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme döneminde ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
-Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 4 gün önce,
-Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 3 gün önce.