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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç lira olacak? Emekli ikramiyesi zammı tahmin - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli bayram ikramiyesinde son durum: 2024 emekli ikramiyesi zammı ne kadar olacak?

        Emekli bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Maaş zamlarının belli olmasının ardından hali hazırda 2 bin lira olan emekli ikramiyesine de zam beklentisi oluştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu konuda gerekli adımları atmaya hazır olduklarını belirtti. Bu bağlamda "Emekli bayram ikramiyesi 2024 yılında ne kadar olacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, emekli bayram ikramiyesi zammı yüzde tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 00:28 Güncelleme: 15.02.2024 - 00:28
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        • 1

          Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranını araştırıyor. Son olarak konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu. Hükümet olarak bu adımı atmaya hazır olduklarını dile getiren Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?" sorusu araştırması sıklaştı. İşte, 2024 emekli bayram ikramiyesi tahminleri...

        • 2

          EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM VAR MI?

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir televizyon programında emekli bayram ikramiyesine zam hakkındaki sorulara yanıt verdi. Emekli ikramiyesi zammı sinyali veren Bakan Işıkhan, bugüne kadar emeklilere toplam 166 milyar 200 milyon lira bayram ikramiyesi ödendiğini de belirtti.

        • 3

          BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI AÇIKLAMASI

          Emeklilerimize bir seferlik 5 bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı'mız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanı'mızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede, çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz.

        • 4

          2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

          Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, Habertürk TV'de emekli bayram ikramiyesine zam konusunu yorumladı. Barlas "Şimdi yine seçim dönemine gelen bir bayram var. Bu sonuçta bir kere verilen bir para gibi görülüyor. Dolayısıyla bir şeye endeksli bir para değil yani tamamen gönülden kopan bir şey bu. Ama bütçenin de imkanları olacaktır diye tahmin ediyorum ben. Son yapılan zamlardan sonra çok yüksek rakamlar olmayabileceğini düşünüyorum." dedi.

        • 5

          EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAM TAHMİNLERİ

          YÜZDE 20 ZAM

          Emekli bayram ikramiyesi zam tutarı yüzde 20 olursa, mevcut ücret; 2.400 TL'ye yükselecek. Bu durumda; emekliler iki bayramda toplamda 4 bin 800 lira ikramiye alacak.

          YÜZDE 30 ZAM

          Emekli bayram ikramiyesi zam tutarı yüzde 30 olması durumunda, ikramiye tutarı 2.600 TL'ye yükselecek. Bu ihtimalde; emeklilere iki bayramda toplamda 5 bin 200 lira ikramiye ödenecek.

        • 6

          YÜZDE 40 ZAM

          Emekli bayram ikramiyesi zam tutarı yüzde 40 olursa, mevcut ücret; 2.800 TL'ye yükselecek. Bu durumda; emekliler iki bayramda toplamda 5 bin 600 lira ikramiye alacak.

          YÜZDE 50 ZAM

          Emekli bayram ikramiyesi zam tutarı yüzde 50 olması durumunda, ikramiye tutarı 3 bin TL'ye yükselecek. Bu ihtimalde; emeklilere iki bayramda toplamda 6 bin lira ikramiye ödenecek.

        • 7

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

          Emekli bayram ikramiyesi zammı için Meclis düzenlemesi yapılması gerekiyor. Burada hükümet teknik ve bütçe çalışmalarını yaptıktan sonra TBMM'ye yasa teklifi verilecek ve emekliler 2024 yılında ikramiyelerini zamlı olarak alacak.

        • 8

          EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ HANGİ TARİHTE ÖDENECEK?

          Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram ikramiyelerinin 1-7 Nisan tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Meclis düzenlemesinin de Mart ayında tamamlanıp yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

          - Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara Bayramdan 7 gün önce,

          - Ödeme günü 21, 22, 23 olanlara Bayramdan 6 gün önce,

          - Ödeme günü 24, 25, 26 olanlara 5 gün önce.

        • 9

          Bağkur kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme döneminde ödenecek gelir/aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

          -Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 4 gün önce,

          -Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 3 gün önce.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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