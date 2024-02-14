2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, Habertürk TV'de emekli bayram ikramiyesine zam konusunu yorumladı. Barlas "Şimdi yine seçim dönemine gelen bir bayram var. Bu sonuçta bir kere verilen bir para gibi görülüyor. Dolayısıyla bir şeye endeksli bir para değil yani tamamen gönülden kopan bir şey bu. Ama bütçenin de imkanları olacaktır diye tahmin ediyorum ben. Son yapılan zamlardan sonra çok yüksek rakamlar olmayabileceğini düşünüyorum." dedi.