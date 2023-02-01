Emekli astsubay tatil için geldiği evinde ölü bulundu

Emekli Astsubay Hasan Hüseyin Korkmaz (48), İzmir'den tatil için geldiği Denizli'deki evinde ölü bulundu.

Olay, Çivril ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir'de yaşayan Hasan Hüseyin Korkmaz, tatil için Denizli'nin Çivril ilçesine geldi. Aradan geçen süre zarfında Korkmaz'dan haber alamayan eşi, komşularına durumu anlatarak eve bakmalarını istedi.

Eve giden komşular pencereden baktığında emekli astsubayı yerde yatarken gördü. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, çilingir yardımıyla içeri girdiğinde Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Hasan Hüseyin Korkmaz'ın cansız bendeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Korkmaz'ın ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.