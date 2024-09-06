Emekli astsubay kanser hastası eşini öldürdü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde emekli astsubay, 67 yaşındaki kanser hastası olduğu öğrenilen eşini tabancayla vurarak öldürdü, ardından da intihar etti.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Merkez Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden 71 yaşındaki emekli astsubay Erdoğan Canbazoğlu, bilinmeyen nedenle 67 yaşındaki eşi Dursine Canbazoğlu'na tabancayla ateş etti.
Erdoğan Canbazoğlu ardından aynı silahla intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erdoğan Canbazoğlu ve Dursine Canbazoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Dursine Canbazoğlu'nun kanser tedavisi gördüğü, çiftin 3 çocukları bulunduğu ve onlarla ayrı yaşadıkları öğrenildi.
Çiftin komşusu A.L, "Sabah erken saatte Dursine Hanım'ın ‘Yapma, yapma' diye 3 kez seslendiğini duydum. Biz kapı kırıldı sandık ancak meğerse gelen ses silah sesiymiş. Polisler ve ambulanslar gelince olayın aslını öğrendik. Konduramadık olayı. Dursine Hanım kanser hastasıydı, 4 aydır tedavi görüyordu. Ameliyat oldu, dün hastaneden geldi. İkisi de çok iyi komşulardı, temiz ailelerdi. Biz konduramadık. Uzun süreden beri çok iyi komşuyduk" dedi.