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        Haberler Gündem 3. Sayfa Emekli astsubay evinde ölü bulundu

        Komşuların iki gündür ulaşamadığı emekli astsubay ölü bulundu

        İstanbul Avcılar'da yaşayan emekli astsubay Mustafa Seyran Sevinç'e iki gündür ulaşamayan komşuları ihbarda bulundu. Sevinç, eve gelen ekiplerin itfaiye merdiveni ile girdiği evde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 12:50 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:50
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        Emekli astsubay evinde ölü bulundu
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        İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşayan emekli astsubay Mustafa Seyran Sevinç, evinde ölü bulundu.

        Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan binanın ikinci katında oturan Sevinç'ten iki gündür haber alamayan komşuları endişelendi.

        MERDİVENLE DAİREYE GİRİLDİ

        Cep telefonunu ve kapıyı açmayan Mustafa Seyran Sevinç için komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven kullanarak daireye girdi.

        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

        Mutfak penceresinden eve giren itfaiye ekipleri, sandalyede oturur halde bulunan emekli astsubay Mustafa Seyran Sevinç'in öldüğünü belirledi. "Şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçen Sevinç'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

        Komşuları ve tanıdıklarının "Komutan" olarak hitap ettiği Mustafa Seyran Sevinç'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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