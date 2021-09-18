Emekli asker, 69 yaşında arkeoloji bölümünü bitirip kep atmanın mutluluğunu yaşadı

AA

Balçova ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Zafer Dilşeker, kendi isteğiyle 1992 yılında, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) binbaşı rütbesiyle emekli oldu.

Eşinin 7 yıl önce Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olmasından etkilenen Dilşeker, 2017 yılında girdiği üniversite sınavında hayalindeki okul olan EÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nü kazandı.

Torunları yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla 4 yıl boyunca eğitim alan, çalışkanlığı ve derslere olan ilgisiyle dikkati çeken Dilşeker, mezuniyet sevinci yaşadı.

Sınıf arkadaşlarıyla mezuniyet töreninde kep giyerek diplomasına kavuşan Dilşeker'in yeni hedefi ise arkeoloji bölümünde yüksek lisans yapmak.

- "Eser yazmak istiyorum"

Zafer Dilşeker, AA muhabirine, mezuniyet töreninde mutlu olduğunu, diplomasına kavuştuğu anı hayatı boyunca unutamayacağını söyledi.

Üniversite eğitimi boyunca zamanın çok hızlı geçtiğini belirten Dilşeker, "Okula 4 yıl önce gelip kayıt yaptırdığım gün, dün gibi aklımda. Arkeologlar geçmişle geleceği birbirine bağlayan çok örnek insanlar. Ben de onun için bu bölümü okumak istedim. Onların ışığını takip etsem yeter bana. Mezun olduğum bölümde çalışmalarımı sürdüreceğim, eser yazmak en büyük isteğim." dedi.

Dilşeker, üniversite eğitimi boyunca ailesi ve sınıf arkadaşlarından büyük destek gördüğünü anlattı.

Kovid-19 salgını nedeniyle derslerini son 1,5 yıl evden çevrim içi takip etmek zorunda kaldığını hatırlatan Dilşeker, "Eğitim hayatımın kolay yönleri çoktu, zor yönleri yoktu. Bir işe gönül verince her şey kolaylaşır. Sabahlara kadar uyumayarak ders çalıştım ve ödevlerimi yaptım. Gençlere tavsiyem her zaman ilmin peşinde koşsunlar. Ben yaşamım boyunca hep böyle yaptım ve başarılı oldum." diye konuştu.

- "Derslerinde çok başarılıydı"

Dilşeker'in sınıf arkadaşı Gökhan Yayla ise Dilşeker'i okulun ilk günü sınıfta gördüğü an şaşırdığını söyledi.

Dilşeker'in çalışkanlığı ve beyefendiliğiyle derslerde herkese örnek olduğunu anlatan Yayla, "Derslerde hep ön sırada otururdu. Kendisinin tecrübeleri ve birikimleri bizlere çok şey kattı. Derslerinde çok başarılıydı. Bugün mezun olduk. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Mürvet Dilşeker de eşiyle her zaman gurur duyduğunu söyledi.

Eşinin tarih ve arkeolojiyi çok sevdiğini belirten Dilşeker, "Onun üniversiteyi okumasında benim okuldan mezun olmam etkili oldu. O çok azimli bir insan. Sahnede sanki ben de onunla birlikte kep attım, o heyecanı yaşadım." dedi.